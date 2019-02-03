مبعوث أميركي في سيول لبحث القمة الثانية بين ترامب وكيم

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صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 12 يونيو 2018 تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يمين" اثناء لقائه زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة

وصل مفاوض أميركي إلى سيول الأحد لعقد اجتماعات مع مسؤولين من كوريا الشمالية والجنوبية قبل القمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والمتوقعة أواخر الشهر الحالي.

ويتوقع تحديد جدول اعمال القمة إضافة إلى موعدها ومكانها خلال محادثات بين واشنطن وبكين، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء.

ورفض الموفد الأميركي الخاص الى سيول ستيفن بيغون التحدث إلى الصحافيين لدى وصوله الى سيول مساء الاحد. ويسعى بيغون إلى التفاوض مع بيونغ يانغ حول التحقق من استعدادها لنزع أسلحتها النووية.

والتقى نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون وناقش معه "المسائل العالقة ومن بينها المحادثات مع كوريا الشمالية"، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وذكرت يونهاب أن بيغون سيلتقي مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي شونغ -يوي-يونغ الاثنين قبل أن يتوجه إلى قرية بانمونجوم الحدودية في اليوم التالي لإجراء محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين.

ونقلت عن مسؤول بارز في الرئاسة قوله إن من المتوقع أن يكشف بيغون تفاصيل اجتماع العمل بشأن القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ "وتنسيق المواقف بين سيول وواشنطن".

وكان ترامب ذكر أنه سيعلن مكان وموعد القمة الثانية مطلع الأسبوع المقبل.

وكان لقاؤه مع كيم في سنغافورة في حزيران/يونيو الفائت الأول بين رئيس أميركي يتولى منصبه وزعيم كوري شمالي.