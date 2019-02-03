الان تتابع البشير يغازل الريف السوداني بـ”مياه الشرب” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

غازل الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، مواطني المناطق الريفية، بإطلاق وعد بالعمل على تطويرها، وذلك مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها بعض مدن البلاد.

ووعد البشير خلال تجمع في ولاية شمال كردفان تم بثه عبر التلفزيون، بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان، وفتح مستشفى جديدا في المنطقة.

ويأتي خطاب البشير في أعقاب تدشين طريق سريع طوله 340 كلم، يربط شمال كردفان بأم درمان.

وقال البشير بعدما رافقه عشرات الرجال الذين كانوا على متن جمال إلى المنصة، إن “بناء طريق كهذا ليس أمرا سهلا في ظل ظروف السودان”، مضيفا: “مع هذا الطريق سنأتي بشبكة كهرباء لإنشاء بنية تحتية للتنمية”.

وبعد ساعات توجه البشير إلى حشد آخر، حيث دعا الشباب والنساء للمساعدة في تنمية البلاد.

واندلعت التظاهرات في السودان في ديسمبر الماضي، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، ما أطلق موجة غضب جراء تراجع الأوضاع المعيشية على مدى سنوات.