شكرا لقرائتكم مجلس القضاء العراقي ينفي تجريم تمجيد صدام حسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي إصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد الرئيس الراحل #صدام_حسين وتحديد عقوبة على ذلك.

توضيح المجلس يأتي بعد أيام قليلة من إصدار أجهزة الأمن في محافظة ذي قار أمرا بالقبض على الشاعر الشعبي، صلاح الحرباوي، بعد ترحمه على أيام الرئيس الراحل في قصيدة شعرية.

الحادث دفع بعض العراقيين على مواقع التواصل إلى تداول أخبار بخصوص إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارا حول تجريم تمجيد صدام حسين.

ومن جانبه، سارع مجلس القضاء الأعلى بالنفي، موضحا في بيان أن تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما وتحديد عقوبته، هو أمر من اختصاص مجلس النواب حصرا باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا، وهو الأمر الذي التبس على كثير من العراقيين خاصة وأن مجلس النواب العراقي أقر قانونا يحظر حزب صدام حسين حزب البعث، ويجرم من يروج له ويعاقبه بالسجن.