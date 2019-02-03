شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قرارى تشكيل اللجان وضوابط تصويت المصريين فى الخارج لدائرة أشمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات، رقمى 12 لسنة 2019 بشأن تحديد عدد لجان الانتخابات بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها فى الانتخاب التكميلى بالدائرة الخامسة دائرة أشمون بالمنوفية و13 لسنة 2019 الخاص بتنظيم تصويت المصريين بالخارج فى ذات الانتخابات التى من المقرر اجرؤها فى 1 و2 مارس بالخارج .

وجاء فى القرار رقم 12 لسنة 2019 ، على أن يحدد عدد لجان الانتخابات بالخارج، وتشكيلها مقارها بسفارات وقنصليات مصر بالدول المختلفة، وفق الكشوف الواردة من وزارة الخارجية .

فيما تضمن فى القرار رقم 13 لسنة 2019 الخاص بتنظيم تصويت المصريين بالخارج ، أنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار أحد المرشحين فى الدوائر المذكورة، على أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء اللسلك الدبلوماسى ولاقنصلى يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشان.