BBC: إنذار أميركي جديد لتركيا جراء تهريب الذهب الفنزويلي إلى إيران

أفادت قناة "بي بي سي" بأن "الحكومة التركية تلقت إنذارا أميركيا جديدا بالمقاطعة على خلفية شبهات أنها تحول سرا إلى إيران كميات من الذهب الوارد من فنزويلا للمعالجة، مع معلومات بأن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقة مصلحة شخصية بهذه الشبكة الدولية".
ونقلت قناة "بي بي سي" عن "مصدر دبلوماسي غربي رفيع" أن "تركيا أضحت الآن هي مصدر القلق الرئيسي للدول التي تلاحق تهريب الذهب الفنزويلي".
ولفتت القناة الى أن "هناك شكوكًا متزايدة بأن الذهب الفنزويلي القادم إلى تركيا للمعالجة ينتهي سرا في إيران، وهو ما يخضع لقوانين المقاطعة الأميركية".
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