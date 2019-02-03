الأمم المتحدة: 10 ملايين يمني يعانون من الجوع الشديد

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان، أن هناك 10 ملايين يمني من أصل نحو 28 مليون، يعانون من الجوع الشديد.
ولفت إلى أن "هناك 7.4 ملايين يمني بحاجة إلى علاج أو منع سوء التغذية، من بينهم 3.2 ملايين شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد".
وأوضح أن "اليمنيين باتوا في الوقت الحالي عرضة للمجاعة بشكل أكبر منذ تصاعد النزاع في آذار 2015"، مشيراً إلى أن "هناك 230 مديرية في اليمن، من أصل 333 معرضة لخطر المجاعة".
وذكر المكتب أن "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عمل في كانون الثاني الماضي على توسيع نطاق عمله ليشمل 12 مليون شخص، وذلك بتقديم حصص غذائية وقسائم سلع أساسية".
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