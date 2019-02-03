المطران مطر: زيارة البابا تسهم بالتقريب بين المسيحيين والمسلمين

أكد متروبوليت بيروت للموارنة المطران بولس مطر أن "زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات هي زيارة تاريخية لأنها أول زيارة لبابا إلى أرض الرسالة الإسلامية"، مشيراً إلى أن "الزيارة تسهم بالتقريب بين المسيحيين والمسلمين".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت مطر إلى أن "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين هي علاقة طيبة منذ أيام النبي محمد"، مشيراً إلى أن "المسلمين والمسيحيين هن نصف العالم والإلتقاء بينهم ينشر السلام في العالم".
وأوضح أن "البابا لا يدخب في سياسة المحاور فهو يطالب بالسلام ويدعو للحوار".
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