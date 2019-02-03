الحريري: رئاسة الحكومة لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن "​رئاسة مجلس الوزراء​ في ضوء ما يصدر من مواقف وتعليقات حول عملية ​تشكيل الحكومة​، لا تجد في الكلام الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها وادائها في معالجة الازمة الحكومية، سوى محاولة غير بريئة للاصطياد في المياه العكرة والتعويض عن المشكلات التي يعانيها اصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا اول المتبرعين في تقديمها".

واعتبر أن "من المفيد ان يدرك كل من يعنيه الامر، ان رئاسة مجلس الوزراء ، المؤتمنة على ​الطائف​ وعلى الصلاحيات التي اوكلها اليها ​الدستور​، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج الى دروس بالاصول والموجبات الدستورية من اي شخص، ولن يكون المجدي لأيٍ كان تزوير الوقائع، لا سيما ما يتعلق باعداد البيان الوزاري، والايحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي بدعوى العمل على تصحيح الاوضاع".