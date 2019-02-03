مقتل بائع ورد صدما عند بوليفار معروف سعد جنوبي صيدا

صدمت ​سيارة​ مسرعة عند بوليفار ​معروف سعد​ جنوبي صيدا، في محلة سينيق، بائع ورد، ما أدى إلى مقتله على الفور، ونقل مسعفو ​الصليب الأحمر​ جثته إلى المستشفى، فيما فتحت ​القوى الأمنية​ تحقيقا بالحادث.

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