عبدالله يستنكر حادثة الزعرورية: حمى الله لبنان والمصالحة في الجبل

ندد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ باسمه وبإسم "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" في ​اقليم الخروب​، "بالحادثة الأليمة التي أودت بحياة خيرة شباب بلدة الزعرورية واقليم الخروب". وأشاد في بيان "بالكبر وعزة النفس وروح الصبر التي تحلت بها عائلة الفقيد"، مثنيا على "الروح الوطنية التي تجلت بشكل واضح في موقف بلدية مزرعة الضهر ومخاتيرها واهلها"، ووجه التحية للأجهزة الأمنية وفرع المعلومات "التي قطعت الطريق لكل إجتهاد أو تحليل أو مفتش عن فتنة". وأضاف: "صبر الله أهله وحمى الله ​لبنان​ والمصالحة في الجبل بحكمة أهله بوعيهم وتكاتفهم بالأزمات والمحن".

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