هيئة محامين تتطوع للدفاع عن المفتش الجمركي نادر أبي نادر

تشكلت هيئة من المحامين، وبمبادرة من المحامي ​أديب زخور​، للدفاع عن المفتش الجمركي نادر أبي نادر "الذي كان يقوم بواجبه المهني في المطار بتفتيش الحقائب التي قد تثير الريبة والشك، فيما كان يقوم بعمله بما يملي عليه ضميره وبأعمال تدخل ضمن إختصاصه".

ومن المحامين الذين أعلنوا استعدادهم للتوكل عن أبي نادر: جيلبير أبي عبود، جمانا سليلاتي، عماد جعارة، رانيا نصرة، غسان خوري، ​مايا جعارة بردويل​، حنا حبيب، رولا عبدالله، جمانا شويري، نبيلة نعيم، حنا حبيب، وزياد إلياس الترك.