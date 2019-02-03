بالصور.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية 2018 / 2019، بنسبة نجاح بلغت 72%.

جاء ذلك أثناء عرض السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، نتائج وإحصائيات النجاح والرسوب لامتحانات الدور الأول على اللواء أحمد إبراهيم، الذي قدم التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين.

وكلف المحافظ، مسئولي التربية والتعليم بتحليل نتائج مختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية في المراكز والمدن، للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذ القرار تقرير الإجراءات اللازمة خلال الدور الثاني.

من جانبه أكد السيد الفيومي، أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول في الشهادة الإعدادية بلغ 26547 طالبًا وطالبة، حضر منهم 26311 طالبًا وطالبة، فيما نجح منهم 18942 في مدارس التعليم العام واللغات.