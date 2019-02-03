برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج بنسبة نجاح 76%

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد

تقدم الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج التهنئة للطلاب المتفوقين في مرحلة الشهادة الإعدادية عقب اعتماده للنتيجة اليوم الأحد، مؤكدًا ان المحافظة ستعمل على تحليل نتائج الدور الأول وتعظيم الاستفادة من الإيجابيات وتلافي السلبيات خلال الدور الثاني.

وأكد الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في سوهاج.

وتابع "شلتوت" أن نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج، للفصل الدراسي الأول جاءت بنسبة نجاح بلغت 76%، مشيرً إلى أن أعداد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة، بلغت 70531 طالبًا وطالبة، حضر منهم 70393، كما بلغت أعداد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 54533.

وأضاف شلتوت، أن إدارة أخميم التعليمية احتلت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 87.9%، تليها إدارة دار السلام التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح 84%، ثم إدارات جرجا والبلينا بنسبة نجاح 80%، فيما احتلت إدارة طهطا التعليمية المركز الأخير بنسبة نجاح 59%.

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