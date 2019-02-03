استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة فلسطيني، اليوم الأحد، متأثراً بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القطاع.
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن "احمد غازي عباس أبوجبل (30 عاماً) توفي متأثراً بجروح أصيب بها في 29 يناير في بيت لاهيا (شمال قطاع غزة) برصاص الجيش الإسرائيلي في الاحتجاجات الأسبوعية التي بدأت قبل 42 أسبوعا".
ومنذ مارس 2018 استشهد ما لا يقل عن 247 فلسطينياً برصاص إسرائيلي معظمهم على الحدود، والآخرون في غارات إسرائيلية ردا على هجمات من قطاع غزة.
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