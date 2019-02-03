الجيش الليبي يقتل أبرز القيادات الإرهابية في درنة

تمكنت قوات الجيش الليبي، أمس السبت، من القضاء على أحد أبرز القيادات الإرهابية "جابر المسماري"، في محاور وسط المدينة القديمة بدرنة.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، أن الإرهابي جابر المسماري، كان مسؤولاً أمنياً في مجلس شورى مجاهدي درنة عند تأسيسه في ديسمبر 2014، وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في درنة منذ العام 2014.

هذا، وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن في الشهر الماضي، عن مقتل عنصرين من العناصر الإرهابية في درنة.