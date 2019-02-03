تمكنت قوات الجيش الليبي، أمس السبت، من القضاء على أحد أبرز القيادات الإرهابية "جابر المسماري"، في محاور وسط المدينة القديمة بدرنة.
وأفادت وسائل إعلام ليبية، أن الإرهابي جابر المسماري، كان مسؤولاً أمنياً في مجلس شورى مجاهدي درنة عند تأسيسه في ديسمبر 2014، وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في درنة منذ العام 2014.
هذا، وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن في الشهر الماضي، عن مقتل عنصرين من العناصر الإرهابية في درنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يقتل أبرز القيادات الإرهابية في درنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.