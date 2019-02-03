اخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه فى قطاع غزة

0 نشر
0 0 تبليغ

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه فى قطاع غزةقوات الاحتلال الإسرائيلي
وكالات:

استشهد، مساء اليوم الأحد، الشاب أحمد غازي أبو جبل (30 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي، الأسبوع الماضي شمال غرب بلدة بيت لاهيا بقطاع غزة.

 

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب أبو جبل وهو من سكان الشجاعية، متأثرا بجروحه الخطيرة التي

أصيب بها خلال الحراك البحري شمال بلدة بيت لاهيا الأسبوع الماضي.

 

ودخلت مسيرات العودة شهرها الحادي عشر، وأسفرت تلك الاعتداءات في شهر يناير النمصرم فقط عن استشهاد (6) مواطنين بينهم طفل وإمرأة، وأصابة (923)

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

مواطنا بجروح مختلفة، وشملت الاعتداءات خلال الشهر المنصرم (190) عملية إطلاق نار بري شرق القطاع، وشن (13) غارة جوية، و(12) عملية قصف مدفعي، و(13) عملية توغل بري، و(36) عملية إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين، أسفرت عن اعتقال (5) صيادين، والاستيلاء على (3) مراكب صيد، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (7) مواطنين على الحدود الشرقية لمحافظات القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه فى قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى