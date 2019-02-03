الرئيس التونسي يبحث مع العاهل الأردني الاستعدادات لاستضافة القمة العربية القادمة

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

وكالات:

أجرى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأحد، مباحثات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، الاستعدادات الجارية لاستضافة تونس، نهاية شهر مارس المقبل، أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية.

وذكر بيان للرئاسة التونسية اليوم، أن الجانبين عقدا جلسة عمل موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تبادلا الرأي والمشورة حول عدد من القضايا التي ستتناولها القمة المقبلة والتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية نجاح القمة في التأسيس

لمرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك وإيجاد حلول عملية لإخراج المنطقة من أزماتها في إطار من الوفاق والتضامن العربي.وأشار البيان إلى أن الطرفين استعرضا واقع وآفاق التعاون بين تونس والأردن وسبل دعمها في كافة المجالات، خصوصا في المجالات ذات الأولوية، حيث يملك البلدان إمكانيات وفرص حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري ورفع نسق التعاون السياحي.وأوضحت الرئاسة لتونسية أن الجانبين دعا إلى ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا المشتركة في دورتها الأخيرة المنعقدة بتونس عام 2017، وكذلك توصيات لجنة التشاور السياسي واللجان القطاعية التي تغطي أهم قطاعات التعاون، كما تم التأكيد على أهمية انخراط القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري ورفع نسق الاستثمار، إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تعزيز التعاون بين البلدين.وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، استقبل اليوم بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، العاهل الأردني عبد الله الثاني، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، اللذين يقومان بزيارة رسمية إلى تونس.