قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

عناصر من الحوثيين

وكالات:

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية المسراخ جنوبي محافظة تعز (تبعد حوالي 256 كيلو

متراً جنوب العاصمة صنعاء).

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (ستمبرنت)، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعات من الميليشيا، التسلل

باتجاه مواقع في (عزلة الأقروض)، وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة التسلل وإجبار الميليشيا على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضاف أن قوات الجيش اليمني أسرت خلال الهجوم أحد عناصر ميليشيا الحوثي.