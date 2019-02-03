سوريا تبيع سيارات في مزاد علني

سيارات

وكالات:

تعتزم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية اجراء مزاد علني لبيع السيارات في الأسبوع الثالث من فبراير الجاري وسط العاصمة السورية دمشق.

وأوضح مدير المؤسسة شادي جوهرة أن عدد السيارات في المزاد يبلغ 391 سيارة ويشمل المزاد السيارات السياحية والحافلات والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى.

وعن إجراءات الاشتراك في المزاد لفت جوهرة إلى أنه يتم التقدم بطلبات الاشتراك إلى

لجنة المزاد في مكان انعقاده على مسرح مدينة الشباب في حي المزة بدمشق ودفع التأمينات المؤقتة التي تبدأ من مئتي ألف ليرة سورية مبينا أن هذه التأمينات تعاد للمشتركين الذين لم ترس عليهم المزايدة على أي آلية.

وفي حديثه عن الفوائد المتوخاة من إجراء هذه المزادات أشار جوهرة

إلى أن من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة في هذا المجال وعلى مستويات ثلاث: أولها ربحي باعتبار المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مؤسسة ذات طابع اقتصادي، وثانيها اجتماعي من خلال ما تحققه هذه المزادات من تشغيل موسمي لليد العاملة في العديد من المهن التي يبرز منها الكهربائي والميكانيكي وورشات دهان السيارات، ناهيك عن توليفة رديفة من المهن الأخرى، أما ثالثها فهو التدخل الإيجابي في سوق السيارات بهدف تخفيض أسعارها في السوق من خلال زيادة المعروض في سوقها.