السديس يتفقد توسعة الساحة العربية للمسجد النبوي

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، موقع مشروع توسعة الساحة الغربية للمسجد النبوي الشريف، يرافقه كلٌ من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني, والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن

أحمد الخضيري.



وأوضح أن بدء توسعة الساحات للمسجد النبوي وتهيئتها للمصلين والزائرين ما هي إلا تأكيد على نهج قادة المملكة

على تطوير وتوسعة الحرمين الشريفين وتقديم كل ما من شأنه العناية بقاصديهما, مبينا أن توسعة ساحات المسجد النبوي

من الجهة الغربية وتهيئتها وربطها بساحات المسجد مباشرة ليستفيد منها زائرو المسجد النبوي ستسهم في انسيابية الحركة واستيعاب الكثافة والزيادة في أعداد المعتمرين والزائرين ويواكب رؤية المملكة 2030 .

وقدم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده وأمير منطقة المدينة المنورة, وسمو نائبه، سائلاً المولى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يسدد خطاهم.