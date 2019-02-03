كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو يحذر من حرب أهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع بقاء ساعات على انتهاء مهلة مدتها 8 أيام منحها الاتحاد الأوروبي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو فقدان المزيد من الدعم على الصعيد الدولي، ألمح مادورو إلى احتمال اندلاع حرب أهلية في تصريحات لوسائل الإعلام.

وقال لقناة "لا سيكستا" التلفزيونية في مقابلة من المقرر بثها مساء اليوم الأحد، "لا أحد يمكن أن يقول بالتأكيد أن مخاطر مثل هذا السيناريو ظاهرة للعيان.

وكانت مقتطفات من المقابلة قد تم نشرها في وسائل إعلام إسبانية صباح اليوم الأحد.

وأضاف، "كل شيء يعتمد على درجة حماقة وعدوانية الإمبرياليين الشماليين (الولايات المتحدة) وحلفائها الغربيين".

ومن المقرر أن تنتهي اليوم الأحد، مهلة منحها الاتحاد الأوروبي للرئيس الفنزويلي للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وأعلنت 7 دول في الاتحاد الأوروبي اعتزامها الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً للبلاد بعد انتهاء المهلة.

ورفض مادورو بالفعل مطلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا ووصفه بأنه "وقح" قائلاً لمؤيديه في اجتماع حاشد يوم السبت، "أنا الرئيس الحقيقي لفنزويلا".

وفي مظاهرة للمعارضة بالقرب من كاراكاس، قال غوايدو للمتظاهرين المناهضين لمادورو، "سنبقى في الشوارع حتى تكون هناك حرية، وحكومة مؤقتة وانتخابات جديدة".

وأعلن غوايدو، زعيم الجمعية الوطنية، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في 23 يناير، وهي خطوة اعترفت بها الولايات المتحدة ودول أخرى على الفور.