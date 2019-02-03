كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقنية جديدة للحد من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ابتكرت إحدى الشركات البولندية تقنية طبية جديدة يمكنها تشخيص ما إذا كانت العدوى أو المرض تُصنّف كـ فيروس أو بكتريا، وأوضح تقرير بثته فضائية "الغد" الإخبارية، أن عملية التشخيص تستغرق دقائق، وتعود أهمية هذه التقنية إلى مساعدة الأطباء على تجنب المضادات الحيوية التي توصف بأكثر من اللازم.
وقال رئيس قسم التكنولوجيا والإلكترونيات في الشركة المبتكرة للتقنية، كريستوف أربنسكي، إن تلك التقنية متطورة للغاية رغم أن الجهاز بسيط الاستخدام، ويمكن لغير المتخصصين استخدامه أيضا.
وأشار التقرير إلى أن المضادات الحيوية تستخدم فقط لعلاج الالتهابات البكتيرية، وليست فعالة مع الفيروسات، والاستخدام المفرط أو غير المناسب يمكن أن يجعل الأدوية أقل فاعلية في محاربة المرض.
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