بعد حالة الاستنفار، التي وقعت إثر شيوع خبر إصابة امرأة حامل بـ”الأنفلونزا”، داخل مستشفى الأم والطفل ” بانيو” في مكناس، خلال الساعات القليلة الماضية، أوضح مصدر مسؤول أنه لا شيء مؤكد بشأن تسجيل حالة أنفلونزا في هذا المستشفى، إذ إن التحليلات الطبية، التي ستخضع لها الحامل، هي التي ستؤكد الإصابة من عدمها.
وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”اليوم24″، أنه حتى لو افترض تسجيل حالة أنفلونزا، فإن الدواء متوفر، ولا شيء يبعث على القلق.
ونبه المتحدث إلى أن خلية يقظة تتابع كل تطورات الوضع، وأنها تسهر على مراقبة كل صغيرة وكبيرة، مؤكدا أن ما يروج عبر بعض وسائل الإعلام، فيه كثير من المبالغة، لأن الأنفلونزا ليس كما كان قد ظهر، منذ 2009، وطرق مواجهته، في الوقت الحالي متوفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار خبر إصابة حامل بـ”الأنفلونزا” في مكناس.. مسؤول: لا شيء مؤكد وخلية اليقظة تتابع الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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