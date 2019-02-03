سحر الصديقي: “راجلي ماشي مكلخ باش يغير على رقصة مع رجل كبير في السن” – صورة

قالت الفنانة سحر الصديقي إن زوجها ليس غبيا ليغير عليها، بسبب رقصها بشكل عاد مع رجل يكبرها سنا، في جاوبها عن تعليق إحدى معجباتها، التي تساءلت عن مدى غيرة زوجها.

ونشرت الصديقي على “أنستغرام”، مقطع فيديو، ترقص فيه مع رجل كبير في السن، وذلك أثناء حضورها، وزوجها منصف الماليزي حفل إطلاق جديد الفنان حاتم عمور.

وأبرزت الصديقي، في تجاوبها مع المعجبة، التي انتقدتها، أن من يغير على زوجته في مثل هذه المواقف سيكون شخصا غبيا.

يذكر أن حفل إطلاق جديد الفنان حاتم عمور حضره نجوم، ومشاهير كثر، ومر في أجواء احتفالية مميزة.