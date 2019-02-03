القدس - بواسطة محمد عز العرب - ساهم اللاعب، علاء بكر، في فوز فريقه أخاء الناصرة بمباراته الأخيرة أمام أبناء اللد (2-0) بعد إحرازه هدفين، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.
ويحتل الفريق النصراوي المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 23 نقطة.
وبهذا الصدد، قال اللاعب علاء بكر في حديث لـ"عرب 48"، عقب المباراة الأخيرة، إنه "بفضل الله حققنا فوزا هاما في مباراة صعبة، وبدورنا استعدينا للمباراة بالشكل المطلوب حتى تمكنا من حصد النقاط الثلاث".
وأضاف أن "هذا الفوز ساهم في إعادة الفريق للمسار الصحيح ونحن نسعى من أجل الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية".
وتابع أنني "سعيد بمساهمتي في الفوز وإحراز هدفين وسأبذل قصارى جهدي من أجل مواصلة هز الشباك ومساعدة الفريق لتحقيق هدفه".
وختم بكر بالقول إن "هدفنا هو الوصول إلى البلاي أوف العلوي، ونحن نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الأخاء: نسعى للوصول إلى البلاي أوف العلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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