خاص | إبعاد مشجعين من "أولتراس سخنين" عن الملاعب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض عدد من رابطة مشجعي اتحاد أبناء سخنين لملاحقات أعقبها إبعادهم عن الملاعب بعد التحقيق معهم، عقب أحداث المباراة الأخيرة أمام مكابي بيتح تيكفا بدوري الدرجة العليا.

وبحسب ما جاء في الصفحة الخاصة لأولتراس سخنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ملاحقات بوليسية صباح اليوم لأعضاء الأولتراس وإبعادهم عن الملاعب، ما السر في ذلك واليوم بالذات قبيل المباراة؟!".

وقال أحد أعضاء الأولتراس في حديث لـ"عرب 48"، إن "ملاحقات أعضاء الأولتراس ليست بجديدة ولا زالت مستمرة ما دامت هذه الإدارة في مكانها غير الصحيح".

وأضاف أن "الملاحقات والإبعادات طالت نحو 30 مشجعا وجميعهم من الأولتراس، وقد جرى إبعادهم عن الملاعب لمدة تراوحت بين شهرين و3 أشهر، من هذا المنطلق وعلى ما يبدو فإن إدارة الفريق غير معنية بحضور الجماهير في الملاعب وفي الوقت ذاته هي معنية بهبوط الفريق، ومن الواضح أنها أثبتت فشلها من يوم إلى آخر".

ودعا بالقول "نحن نطالب إدارة الفريق بتقديم استقالتها، علمًا أن الفريق فوق الجميع وهو تابع لأولتراس سخنين، وبدورنا سنواصل دعم الفريق والالتفاف من حوله شاء من شاء وأبى من أبى".

وختم بالقول إننا "سنكسر كل القيود وندرس في الوقت الحالي القيام بخطوات احتجاجية على نهج الإدارة تجاه المشجعين".

تعقيب إدارة اتحاد أبناء سخنين

هذا، وفي تعقيب وصل إلى "عرب 48" من إدارة فريق اتحاد أبناء سخنين، جاء فيه "اعتدنا أن نتعامل مع جمهورنا بودية ومحبة واحترام وبشفافية متناهية، ودائما كنا نتوجه للجمهور متوخين منهم التشجيع الدائم وإن أرادوا الاحتجاج وهذا حقهم فليفعلوا ذلك دون تخطي قوانين الشرطة والاتحاد الرياضي".

ومضت بالقول "تم هذا الأسبوع إبعاد عدد من المشجعين من قبل شرطة إسرائيل، وهنا وجب التنويه أنه لا توجد أي علاقة لإدارة النادي بهذا الموضوع، الشرطة تسيطر على كافة الكاميرات التي توثق كل زوايا الاتحاد وتقوم بعملها دون أي اتصال مع الإدارة، هذا موضوع يخص الشرطة وعملها ونظامها ولا شأن لنا بطريقة عملها ونظامها سوى الانتظام".

وختمت بالقول "يهمنا جمهور النادي وكرامتهم من كرامتنا، ولا نحمل لهم في قلوبنا سوى المحبة والاحترام ونأمل عودة المبعدين إلى المدرجات وتشجيعهم الثمين للاعبين".