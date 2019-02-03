تناوُل الأطعمة المقلية يزيدُ احتمالات الوفاة المبكرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة أميركية، أن زيادة تناوُل الأطعمة المقلية، يُضاعف من إجمالي السعرات الحرارية وبالتالي، يزيد احتمال السمنة المرتبطة بدورها بارتفاع احتمالات الوفاة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الأحد.

وقال كبير الباحثين في الدراسة من جامعة أيوا، وي باو، أن الدراسة التي نُشرت في دورية "بي.إم.جيه" الطبية، أظهرت أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة بالغين في أميركا الشمالية يتناولون الأطعمة السريعة التي عادة ما تكون مقلية.

وأضاف باو: "في دراستنا أخذنا في الاعتبار إجمالي السعرات التي يتم تناولها وأسلوب الحياة ومستوى البدانة، وبعد إقصاء تأثيرات تلك العوامل بقي هناك ارتباط بين الأطعمة المقلية والوفاة بشكل عام وأيضا الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية".

وربطت أبحاث سابقة بين تناول الأطعمة المقلية وزيادة احتمالات البدانة والإصابة بأمراض القلب والسكري لكن لم يكن من الواضح صلتها بالموت المبكر.

وفحص الباحثون بيانات استبيانات متعلقة بالأنظمة الغذائية من نحو 107 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما، ممن شاركن في دراسة مبادرة صحة المرأة في الفترة بين عامي 1993 و2017.

وتابع الباحثون، المشاركات لنحو 18 عاما في المتوسط، وخلال فترة المتابعة توفيت 31588 امرأة من بينهن 9320 بمشكلات في القلب فيما توفيت 8358 بسبب الإصابة بالسرطان.

ولتقييم استهلاك الأطعمة المقلية فحص الباحثون ما قالته المشاركات عن تناولهن أطعمة معينة عندما بدأن التسجيل في الدراسة من بينها الدجاج المقلي والأسماك المقلية والبطاطا المقلية وأطعمة أخرى مطهوة بذات الطريقة.

وبعد إقصاء تأثير العوامل الأخرى التي يمكن أن تسرع من الوفاة خلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام مرتبط بارتفاع احتمالات الوفاة من أي سبب ومن مشكلات في القلب بالذات لكن لم يكن هناك ارتباط واضح من الوفاة بالسرطان.

وغلب على المشاركات اللاتي تناولن الأطعمة المقلية أكثر من غيرهن صغر السن والانتماء لعرقيات غير بيضاء وانخفاض مستوى التعليم والدخل وانخفضت نوعية الغذاء لديهن بشكل عام.

ويقول الطبيب كلايد يانسي، من كلية الطب في جامعة فينبرج في شيكاغو، إن الدراسة تقدم أدلة جديدة على أن طريقة طهو الطعام يمكن أن تحوله من صحي إلى أغذية لها تأثير سلبي كبير على الصحة.

وكشفت الدراسةُ أيضا أن النساء اللاتي يأكلن الدجاج المقلي يوميا ربما تزيد لديهن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13 بالمئة عمن يتجنبن تلك النوعية من الأطعمة.

وخلصت الدراسة إلى أن الأسماك المقلية ليست أفضل كثيرا للصحة إذ أن الاحتمالات تزيد حال تناولها يوميا بنسبة سبعة بالمئة.