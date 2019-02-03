ترامب: سنبقى عسكريًا في العراق لمراقبة إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بقواتها العسكرية في العراق، لمواجهة النفوذ الإيراني، وقال إن احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق أمر مهم حتى يمكنها مراقبة إيران

وفي مقابلة تبثها شبكة "سي بي إس"، اليوم الأحد، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة "ملزمة بالدفاع عن الأمن الإسرائيلي وعن المصالح الأميركية في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن الانسحاب الأميركي من سورية كان "مسألة وقت"، فيما تجنّب تحديد جدول زمني لعملية الانسحاب.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغا باهظا على إقامة قاعدة في العراق؛ وتابع في مقتطفات من المقابلة "ربما نحتفظ بها أيضا. وأحد الدوافع وراء رغبتي في الاحتفاظ بها هو أنني أريد مراقبة إيران على نحو ما لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون قادرا على ضرب إيران، قال ترامب "لا، لأنني أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران".

وأضاف "كل ما أريده هو أن أكون قادرا على المراقبة. أنشأنا قاعدة عسكرية مذهلة وباهظة التكلفة في العراق. موقعها مثالي لمراقبة مختلف أنحاء الشرق الأوسط المضطرب (وهذا أفضل) من الانسحاب".

ودافع ترامب عن قراره بسحب القوات من سورية، لكنه رفض تحديد جدول زمني للانسحاب الذي أثار انتقادات من جمهوريين وقلقا لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال إن بعض القوات التي ستخرج من سورية ستتجه إلى هذه القاعدة الموجودة في العراق "وسيعود البعض في نهاية المطاف إلى الوطن".