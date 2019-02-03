شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تقدم للحوثيين جنوب تعز والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات تابعة للواء 35 مدرع، صدت هجوماً للحوثيين، استهدف مواقع الجيش، في تبة الرضعة بجبهة الأقروض.
وذكر المصدر، أن مواجهات عنيفة شهدتها منطقة وادي الخلل التابعة لمديرية المسراخ عقب عملية تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي إلى مواقع الجيش، بحسب ما أورده موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.
وأوضحت المصادر أن عدداً من العناصر الحوثية المهاجمة سقطوا بين قتيل وجريح فيما تم أسر عنصر من الميليشيا المدعومة من إيران، وتم تدمير عربتين تابعتين لها.
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