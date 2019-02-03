نتنياهو يوجه تحذيراً جديداً إلى إيران

الخليج 365/ بغداد
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسالة تحذير قوية إلى إيران.
وأضاف "سنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لنا بغية ضمان أمننا ومستقبلنا".
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسالة تحذير قوية إلى إيران.
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، إنه "لديّ رسالة واضحة إلى الطغاة في طهران- نعلم ما تقومون به ونعلم أين تقومون بذلك".
وأضاف "سنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لنا بغية ضمان أمننا ومستقبلنا".
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