انت الان تتابع أستراليا: إعادة توطين جميع الأطفال اللاجئين «قريبا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طفل لاجئ في أستراليا

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك قريبا أي أطفال في مخيمات احتجاز المهاجرين بجزيرة ناورو في المحيط الهادي. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن آخر 4 أطفال من طالبي اللجوء في المخيمات التي يديرها الأستراليون في ناورو تقدموا جميعا بطلبات لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة، مضيفا: "كل طفل طالب لجوء قد نقل الآن من ناورو أو تم التعامل مع طلبه وله مسار واضح لمغادرة الجزيرة"، جاء ذلك في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.

يذكر أنه بموجب سياسة الهجرة في أستراليا، يتم إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولة للوصول للبلاد إلى المخيمات في بابوا غينيا الجديدة وناورو، وتنص القواعد على عدم إمكانية إعادة توطينهم في أستراليا، حتى إذا تبين أنهم لاجئون، ويتم احتجازهم إلى أن تقبلهم دولة أخرى أو يوافقون على العودة