انت الان تتابع سي.بي.إس: ترامب يقول إرسال قوات إلى فنزويلا أحد الخيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو "أحد الخيارات" المطروحة وإنه رفض طلبا من الرئيس نيكولاس مادورو للقائه.

وقال ترامب في مقابلة بثتها شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية اليوم الأحد "بدون شك... هذا أحد الخيارات".

وأضاف "لقد طلب لقائي وأنا رفضت ذلك. نحن على مسافة بعيدة جدا في هذه العملية".