الان تتابع باكستان: قضية كشمير تعد حجر الزاوية في سياستنا الخارجية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن قضية كشمير تعد حجر زاوية في السياسة الخارجية لباكستان. وأضاف أن باكستان ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والأخلاقي والدبلوماسي للشعب الكشميري حتى يتمكن من تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم قبيل مغادرته إلى بريطانيا لعقد مؤتمر دولي حول كشمير في لندن.

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: قضية كشمير تعد حجر الزاوية في سياستنا الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.