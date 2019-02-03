الان تتابع اليمن.. مقتل 10 من ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف على مواقعهم بتعز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، أن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز.

وقالت، إن الغارات أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الميليشيات، وجرح 8 آخرين، فضلًا عن تدمير 5 مركبات عسكرية وتعزيزات لهم بمنطقة البرح غربي مقبنة.