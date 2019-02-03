كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا ستعترف بجوايدو رئيساً لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية، اليوم الأحد، إن "بلادها ستعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو، إجراء انتخابات رئاسية بحلول مساء اليوم".

وقالت ناتالي لوازو لمحطة (إل.سي.آي) التلفزيونية: "إذا لم يلتزم الرئيس مادورو بحلول مساء اليوم بتنظيم انتخابات رئاسية، ستعتبر فرنسا أن من حق خوان جوايدو تنظيمها وستعتبره رئيساً مؤقتا لحين إجراء انتخابات مشروعة في فنزويلا".

ورفضت اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ووصفته بأنه "مهزلة".