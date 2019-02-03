كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع عربي للاتفاق على تعريفة جمركية موحدة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت في القاهرة أعمال الاجتماع 41 للجنة التعريفة الجمركية الموحدة، التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة السعودية، وبمشاركة مسؤولي الإدارات الجمركية في الدول العربية.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية بهجت أبو النصر، أن "الاجتماع سيناقش على مدى 4 أيام استكمال التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية، وذلك بهدف وضع الرسوم المطبقة والمثبتة في منطقة التجارة العالمية ضمن التعريفة في ضوء الملاحظات الواردة من السعودية ومصر والأردن والبحرين وتونس والسودان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والمغرب ولبنان وقطر".

وقال أبو النصر، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع، إن "من أهم عناصر إقامة الاتحاد الجمركي العربي وضع تعريفة جمركية موحدة، وأن ذلك يحتاج مجموعة من الخطوات، أولها توحيد التعريفات الوطنية ومسمياتها بين الدول العربية، وتشكيل قاعدة بيانات لدى الأمانة العامة للجامعة والدول العربية ووضع حد أدنى وأقصى لكل بند بالتعريفة الجمركية".

وأضاف أن "هناك مطالبات للدول التي يوجد لديها اختلافات كبيرة في الحد الأدنى والأقصى للتعريفة من أجل المساواة أو التقارب في المستويات المطبقة في الدول الأخرى".