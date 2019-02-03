كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب: لا نستبعد إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا التي تشهد نزاعا سياسيا بين رئيس الحكومة وزعيم المعارضة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، خلال إطلالته في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس" بث اليوم الأحد، أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ "مراقبة إيران".

وأضاف ترامب: "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة.. لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب".

وقرر ترمب الشهر الماضي سحب قواته من سوريا وهو ما أثار تساؤلات حول مصير القوات الأميركية في العراق.