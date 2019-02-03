كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 متسابقا يتنافسون على لقب "المنكوس" في أولى حلقات البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الليلة أولى حلقات البث المباشر من الموسم الأول من برنامج "المنكوس"، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي الإمارات وبينونة.

ويخوض المتسابقون الـ18، غمار المنافسة، اعتبارًا من الحلقة المباشرة الأولى للبرنامج، أمام لجنة التحكيم التي تضم: الشاعر محمد بن مشيط المري (الإمارات)، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي (السعودية)، وعضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية الدكتور حمود جلوي (الكويت)، بينما تقدم البرنامج الفنانة والإعلامية ريم عبدالله.

وستجري منافسات المتسابقين للحصول على لقب "المنكوس"، ضمن ثماني حلقات، تقدم أمام جمهور مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وتبث على الهواء مباشرة عبر قناتي "الإمارات" و"بينونة"، وتتضمن منافسات المشاركين الذين تأهلوا من الحلقات التسجيلية التي عرضت سابقًا، وتسير مجريات كل حلقة وفق آلية معينة يعلن عنها في الحلقة المباشرة الأولى من البرنامج الليلة.

ويتبع كل حلقة مباشرة، عرض حلقة تسجيلية بعنوان "كواليس المنكوس"، بواقع ثماني حلقات، تتضمن كل منها نشاطات المشاركين في البرنامج، وزياراتهم خلال الأسبوع، بعيدًا عن أجواء المنافسة.

يشار إلى أن برنامج "المنكوس" استقبل أكثر من 300 مشارك من عدد من الدول العربية لأداء لحن المنكوس، أحد ألحان وبحور الشعر النبطي، وقامت لجنة التحكيم باختيار دقيق وفق معايير وشروط محددة.

ويأتي برنامج "المنكوس" في إطار استراتيجية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وحرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

