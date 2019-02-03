كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرانسيس يدعو إلى إغاثة اليمن بينما يستعد لزيارة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البابا فرانسيس نداءً عاجلًا لوضع حد للأزمة الإنسانية في اليمن، اليوم الأحد، بينما يبدأ في أول رحلة بابوية إلى شبه الجزيرة العربية، حيث يسعى إلى طي صفحة في العلاقات المسيحية الإسلامية.

ووفقا لموقع "إن بي سي"، دعا فرانسيس إلى الملاحظة العاجلة لوقف إطلاق النار المحدود الذي تم التوصل إليه في ديسمبر، وللأغذية والأدوية للوصول إلى شعب اليمن، الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ووجه البابا النداء في الفاتيكان قبل أن يستقل طائرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة..

وقال فرانسيس في مباركة يوم الأحد: "الناس مرهقون من الصراع الطويل وكثير من الاطفال يعانون من الجوع لكن المساعدات الانسانية لا يمكن الوصول اليها." "صرخات هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم ترتفع" إلى الله.

يسافر فرانسيس إلى أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر حول الحوار بين الأديان برعاية مجلس الحكماء الإسلامي في الإمارات، وهو مبادرة تسعى إلى مكافحة التعصب الديني من خلال الترويج لنوع معتدل من الإسلام. إنها من بنات أفكار الشيخ أحمد الطيب، الإمام الكبير للأزهر المصري، المقعد الذي يبلغ من العمر ألف عام من الإسلام السني الذي يدرب رجال الدين والعلماء من جميع أنحاء العالم.

في رسالة فيديو إلى الإمارات عشية رحلته، قام فرانسيس بتكريم "صديقه العزيز وأخوه الطيب" وأشاد بشجاعته في الدعوة إلى الاجتماع ليؤكد أن "الله يوحد ولا ينقسم".

وقال فرنسيس "أنا سعيد بهذا اللقاء الذي قدمه الرب ليكتب على أرضكم العزيزة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الأديان ويؤكد أننا أخوة رغم خلافاتنا".

ووصف الأزهر في بيان صدر السبت الاجتماع المقبل بأنه "تاريخي" وأشاد "بالعلاقة الأخوية العميقة" بين إمامه والبابا الذي قال إنه يتضمن تحيات عيد ميلاد.

من المقرر أن يخاطب فرانسيس والطيب "اجتماع التآخي الإنساني" الذي لم يجتذب ممثلين مسيحيين ومسلمين فحسب بل مئات من القادة الدينيين اليهود والهنود والبوذيين وغيرهم من المسيحيين. هذا كله جزء من "عام التسامح" في الإمارات وجهودها لإظهار انفتاحها على الأديان الأخرى في منطقة معروفة بقيود صارمة على الأديان خارج الإسلام.

وقال ماركو إمباجليزو، رئيس جماعة سانت إيجيديو: "إنه أمر جديد بالنسبة للعالم الإسلامي، أنه في إطار الحوار بين الحوار، يتحدثون عن الحوار بين الأديان على نطاق واسع" وراء العلاقات الأساسية بين المسيحيين والمسلمين.، منظمة الكاثوليكية القائمة النشطة في العلاقات بين الأديان الذين سيحضرون المؤتمر.