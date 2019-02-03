بسبب لغات التدريس.. التوحيد والإصلاح توجه مدفعيتها صوب الوزير أمزازي

تزامنا مع مناقشة مشروع القانون الإطار لإصلاح التعليم على البرلمان، ومناقشته، هاجمت حركة التوحيد والإصلاح، الدعوية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، متهمة وزارته بنهج سياسة الأمر الواقع دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية، المطروحة للنقاش أمام البرلمان.

وأصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، مساء أمس السبت، بلاغا قال فيه إن أغلب الفرق البرلمانية، التي التقتها قيادة الحركة لتقديم مقترحاتها حول مشروع القانون الإطار حول التعليم، تم خلالها تقاسم جملة من المبادئ، المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية كالالتزام بثوابت البلاد، والتأطير القانوني للإصلاح التربوي، والمحافظة على المكتسبات المسجلة للمدرسة المغربية.

وأبدت الحركة انزعاجها من وزارة أمزازي باقول إن مكتبها التنفيذي “يبدي انزعاجه لسياسة الأمر الواقع، التي تنهجها الوزارة الوصية، ومصالحها الخارجية دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية، المطروحة للمناقشة أمام البرلمان، خصوصا في موضوع لغات التدريس، حيث يتم فرض خيار لا يتوافق مع دستور البلاد، ويخالف مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح”.