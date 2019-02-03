بهدف قاتل في الدقيقة 90.. بركان يعود بنقطة ثمينة من الكونغو برازافيل

عاد فريق نهضة بركان بنقطة ثمينة من الكونغو برازافيل، بعد أن فرض تعادلا إيجابيا بهدف لمثله على فريق أوتوهو الكونغولي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بملعب أواندا الكونغولية، برسم أولى مباريات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الإفريقي للعبة.

وأنهى الفريق الكونغولي الجولة متقدما بهدف دون رد، وقعه في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، بعد خطأ في التغطية الدفاعية، وعلى الرغم من حصول الفريق المغربي على ضربة جزاء في آخر دقيقة من عمر النصف الأول، إلا أن بكر الهلال لم يتمكن من ترجمتها إلى هدف التعادل، بعد أن اصطدمت كرته بالعارضة.

وفي الجولة الثانية، ضغط الفريق البرتقالي محاولا تعديل النتيجة، وكثف من محاولاته من أجل التعديل، غير أن الحظ والتسرع حالا دون ترجمة الفرص التي أتيحت له إلى أهداف.

في المقابل، ظل يعتمد الفريق الكونغولي على الهجمات المرتدة، محاولا استغلال المساحات التي يتركها مدافعو بركان، إلا أنها لم تشكل خطورة واضحة على مرمى الحارس علي المحمدي.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع، أن المباراة ستنتهي بأول هزيمة للفريق البركاني، تمكن العميد محمد عزيز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 89، بعد مجهودات كبيرة.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحصد الفريق البركاني أول نقطة له في هذه المجموعة، في انتظار نتيجة المباراة الثانية عن نفس المجموعة والتي ستجمع بين حسنية أكادير والرجاء البيضاوي بعد ساعة من الآن.