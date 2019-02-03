جريمة بشعة تهز اشتوكة آيت بها..زوج ينهي حياة زوجته ويقدم نفسه للعدالة

استيقظ سكان دوار أيت واكمار، جماعة وادي الصفا، في إقليم اشتوكة أيت بها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها أم لطفلين، على يد زوجها.

وعلم “اليوم24” أن الزوج أقدم على قتل زوجته داخل منزلهما، بسبب إهمالها لأبنائهما، إذ دخل معها في عراك قوي، انتهى بسقوطها جثة هامدة.

يذكر أن الزوج فور وقوع الجريمة، توجه صوب مركز الدرك الملكي لمدينة القليعة لتقديم نفسه للعدالة.

وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت السلطات المحلية، رفقة عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الضحية إلى مستودع الأموات من أجل التشريح الطبي، في حين تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات، وحيثيات الواقعة.