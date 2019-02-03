كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي الجديد، عن التشكيلة الأساسية للفريق الأخضر، والذي ستخوض مباراة حسنية أكادير، برسم أولى مباريات المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ستجمعه بعد قليل بحسنية أكادير بملعب “أدرار”.
ولم تعرف أول تشكيلة للفريق الأخضر في عهد المدرب الجديد تغييرات كثيرة عن تلك التي كان يعتمد عليها الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وذلك بحكم الغيابات التي تعرفها توليفة الرجاء، والتي أملت عليه الاعتماد على أسماء اعتادت على الدخول كبديلة، خاصة اللاعب الكوحال.
وسيدخل الرجاء بالتشكيلة الأساسية التالية:
أنس الزنيتي في حراسة المرمى، بدر بانون، الكوحال، فابريس نغاه، محمد الدويك في الدفاع، أيوب ناناه، فيفيان مابيدي، عبد الإله الحافيظي، في خط الوسط، زكرياء حدراف، سفيان رحيمي، ومحسن ياجور في خط الهجوم.
وستقام هذه المباراة على الساعة الخامسة، وستنقل مباشرة على قناة ” بي إن سبورتس 1″ والرياضية TNT.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس الـ”كاف”.. هذه أول تشكيلة رسمية للرجاء في عهد المدرب كارتيرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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