مديرية الصحة: الوضعية الوبائية لفيروسات الأنفلونزا في جهة البيضاء سطات “مستقرة” و”عادية”

بعد تسجيل تسع وفيات، بسبب أنفلونزا الخنازير، أكدت المديرية الجهوية للصحة لجهة الدارالبيضاء – سطات أن الوضعية الوبائية لمختلف فيروسات الأنفلونزا الموسمية على مستوى الجهة “مستقرة”، و”عادية”.

وذكر بلاغ للمديرية، اليوم الأحد، بشأن تسجيل حالات من فيروس الأنفلونزا الموسمية ( أش 1 إن 1 )، أن كل الحالات المسجلة إلى حدود الآن “لا تدعو إلى القلق، فهي إما قد تم شفاؤها، أو في طور العلاج”، مشيرة إلى أنه قد جرى، منذ انطلاق موسم البرد، تشكيل خلية لرصد وتعزيز المراقبة الوبائية، والمخبرية للحالات المرضية.

يذكر أن وزير الصحة، أنس الدكالي، أعلن، أمس السبت، ارتفاع عدد الوفيات بسبب أنفلونزا “أش 1 إن 1” إلى تسع حالات، مشيرا إلى أن الحالة الوبائية تبقى، على الرغم من ذلك، عادية مقارنة مع السنوات الماضية.

وقال إن الخلية المركزية لتتبع الوضعية الوبائية تقوم بتتبع الوضع، وأكدت أنه لا يختلف عن السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها تعمل على “التتبع، والتأكد من جميع المعطيات الفعلية للإصابة، وللأسف، تم إلى حدود الآن، تسجيل تسع وفيات”.

وأشار الوزير نفسه إلى أنه من أصل 20 في المائة من الأشخاص المصابين بأعراض الأنفلونزا، أو عدوى الجهاز التنفسي، فإن 80 في المائة منهم مصابون بأنفلونزا “أش 1 إن 1”.

ودعا وزير الصحة إلى مزيد من اليقظة، خصوصا من طرف كبار السن، والأطفال من دون الخامسة، والحوامل، والأشخاص، الذين يعانون أمراضا مزمنة.