سميرة بنسعيد في تعاون مع ديدجي يوسف وفنان شاب – صور

تستعد الفنانة المغربية سميرة بنسعيد للتعاون مع الديدجي المغربي يوسف، في أغنية، ستكون مشتركة مع فنان شاب من الجيل الجديد.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن ديفا الغناء العربي التقت الديدجي يوسف في فرنسا، أخيرا، للاتفاق معه حول العمل، ومناقشة أسماء فنانين شباب مرشحين للغناء فيه.

ويأتي تعامل الديجي يوسف مع سميرة بنسعيد، بعد تحقيق عمله مع الدوزي، ويارا “مليت”، استحسانا من الجمهور.

وعرف الديدجي يوسف فى العالم العربي بعدد من الأعمال الغنائية الناجحة، أبرزها أغنية “لافييستا” للنجمة اللبنانية ديانا حداد.