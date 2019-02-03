هازارد يثق في نجاح هيغوايين رفقة تشيلسي

أشاد إيدن هازارد صانع لعب تشيلسي بزميله المنضم حديثا جونزالو هيجوين بعدما أحرز المهاجم الأرجنتيني هدفين في الفوز 5-صفر على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وانضم هيجوين إلى تشيلسي الشهر الماضي وتعافى النادي اللندني من خسارته 4-صفر على بورنموث الأسبوع الماضي وقدم عرضا رائعا أمام هدرسفيلد وسجل هازارد وزميله هيجوين هدفين لكل منهما.

وقال اللاعب البلجيكي لمحطة النادي التلفزيونية ”كنا جميعا في حاجة إلى ذلك. أدينا بشكل رائع لذا نحن سعداء بالنتيجة وبأسلوب لعبنا وخاصة بعد مباراة يوم الأربعاء.

”كان الأمر صعبا لكن أعتقد المدرب كان يريدنا أن نرد بقوة وهذا ما حدث“.