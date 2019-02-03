كأس الـ”كاف”.. طموح الحسنية يصطدم بخبرة حامل اللقب في نزال مغربي بطقوس إفريقية

تتجه الأنظار عشية اليوم الأحد، إلى ملعب “أدرار” بأكادير، والتي ستحتضن مباراة مغربية بطابع إفريقي، ستجمع بين حسنية أكادير والرجاء البيضاوي، في أولى مباريات المجموعة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الفريق السوسي، يرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط له في تاريخه بدور المجموعات، وذلك بعد مساء رائع في الأدوار الأولى، أنهاه بالفوز ذهابا وإيابا على فريق أبا جيفار الإثيوبي.

وستكون جميع العناصر السوسية حاضرة في هذه المباراة، خاصة العميد جلال الداودي، باستثناء المتألق كريم البركاوي الذي سيتغيب عن هذا الموعد بسبب الإصابة.

الأرجنتيني ميغايل غاموندي، مدرب الحسنية، عبر عن استعداد فريقه لهذه المباراة، وعن آماله الكبيرة في الذهاب إلى أبعد دور ممكن في المنافسة، مشددا على أن طموح الفريق هو الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

أحلام غاموندي والسوسيين ستصطدم بقوة وخبرة حامل اللقب، الرجاء البيضاوي، الذي يرغب في تجاوز أزمة غياب عدد من اللاعبين المهمين، أبرزهم عمر بوطيب، عبد الرحيم الشاكير، في الخط الخلفي، ومحمود بنحليب في الهجوم، للعودة بالديار بكامل الزاد، تسهل عليهم المأمورية في الباقي من الدورات.

الفريق الأخضر، الذي حط رحاله أمس السبت بأكادير، يود أن يوظف خبرة لاعبيه القارية، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي سيحظى به، من أجل الفوز بالمباراة، ووضع أولى خطواته في رحلة الدفاع عن اللقب.

وعلى الرغم من إقراره بقوة المباراة والخصم، إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب الجديد للرجاء، أكد عزمه على تجاوز كل الإكراهات والصعوبات، والبصم على انطلاقة قوية مع الفريق الأخضر، تنطلق من هذه المواجهة في كأس الـ”كاف”.

وستقام هذه المباراة على الساعة الخامسة بعد العصر وتنقل مباشرة على قناة bein sport hd1 و قناة الرياضية TNT.