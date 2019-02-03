أمانة “البجيدي” تتضامن مع ابن كيران: الاستهدافات سعت إلى النيل من نزاهته ووطنيته..وتتحاشى “المعاش الاستثنائي”!

بعد أيام من النقاش القوي، الذي رافق إعلان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران عن حصوله على معاش استثنائي، خرجت الأمانة العامة للحزب، اليوم الأحد، للتعبير عن تضامنها معه.

وعبرت الأمانة العامة، في آخر نقطة في بلاغها، الصادر اليوم، عن استنكارها لما وصفته بالحملة الممنهجة، التي تستهدف الحزب وقياداته، وتلك التي تستهدف ابن كيران.

وعبرت الأمانة العامة عن تضامن الحزب مع ابن كيران “ضد هذه الاستهدافات الساعية إلى النيل من نزاهته، ووطنيته، وغيرته الصادقة”، مؤكدة أن احترام حرية الرأي والتعبير، والصحافة، لا يعفي من الالتزام بالضوابط القانونية، والأخلاقية، ومن مراعاة قواعد، وأدبيات النقاش السياسي، والإعلامي المسؤول، والبناء، بعيدا عن الاستهداف المجاني لحرمة الأسر، والأشخاص، والهيآت.

وعلى الرغم من تضامنها معه، لم تعبر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن موقفها من المعاش الاستثنائي، الذي خصصه الملك محمد السادس لابن كيران، واكتفت باستنكار حملات التشهير، وهي الفقرة، التي باتت راتبة في بلاغات الأمانة العامة للـ”بجيدي”، تزامنا مع النقاش الذي أثارته عدد من القضايا الشخصية لقيادات الحزب في وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي.

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وتضامنها مع ابن كيران، جاء عقب تنظيم هذا الأخير لندوة صحافية، هي الأولى له بعد سنتين من مغادرته للمسؤولية الحكومية، والتي خصصها للرد على ما أثير حول معاشه الاستثنائي، حيث اعتبر أنه كان دائما ضحية للأكاذيب “لي ماشداتش” إلى أن وصل المعاش الاستثنائي.