غوايدو يحرّض الجيش للانشقاق عن مادورو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، عناصر الجيش للانشقاق عن حكومة الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وذلك في خطاب لغوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أمام حشد من أنصاره، في العاصمة كاراكاس، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس الأميركية، اليوم الأحد.

وخاطب غويدو الجيش قائلا: "لا نريدك فقط أن تتوقف عن إطلاق النار على المتظاهرين، نريدك أن تكون جزءا من إعادة إعمار فنزويلا".

وحث الجيش على "الانشقاق عن حكومة مادورو، والانضمام إلى الشعب"، حسب تعبيره ونقلا عن المصدر ذاته؛ كما وصف غوايدو، الاحتجاجات في البلاد بأنها "اختبار للجيش".

وفي السياق، شدد غوايدو على مواصلته حشد المعارضة للخروج في مظاهرات حتى "تنحي مادورو عن الرئاسة والموافقة على إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها مراقبون دوليون".

وأمس، اقترح مادورو، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في محاولة لحل الأزمة، علمًا بأنه كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2020.

وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، إثر إعلان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان الرئيس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسارع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة "رئيسا انتقاليا"، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

وبالمقابل أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.