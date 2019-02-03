انت الان تتابع تفاصيل خبر وثائق سرية تفضح فشل"إسرائيل" في حرب غزة 2014 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 05:22 مساءً - كشفت وثائق خاصة بالجيش الإسرائيلي حجم الإحباط في صفوفه، والخلافات بين أعضاء القيادة العليا خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014.

وحسب الوثائق السرية التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير مطول مساء أمس السبت، قال نائب رئيس الأركان السابق يائير جولان: "إن قادة الجيش كانوا يخشون من شن عملية برية في القطاع بسبب حجم الخسائر المتوقعة".

وأضاف جولان أن "سلاح الجو قصف بـ1200 صاروخ وقذيفة دقيقة الإصابة أهدافاً فارغة.. فقط للتخفيف من حالة الإحباط" التي سادت في صفوف الجنود.

وتابع: "تعرض إسرائيل لضربة قاسية بآلاف الصواريخ في عمق جبهتها الداخلية سيكون أمراً لن تستطيع احتماله، وستكون حرب الغفران (حرب أكتوبر 1973) مجرد نزهة مقارنة بحرب غزة".

وذكرت الوثائق أن أحد الجنرالات في الجيش قال بالحرف الواحد: "انسوا العملية البرية، فهي خطيرة". وجاءت أقوال الجنرال، الذي لم تشر الوثائق إلى اسمه، في ذروة الهجوم على القطاع، خلال نقاش كشف حجم الخلاف بين قادة الجيش.

وقال مراسل "يديعوت أحرونوت"، يؤاف زيتون، الذي وصلته الوثائق، إن التقرير الذي شملها قدم قبل نحو شهر إلى قادة الجيش، ومن ضمنهم رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، وكذلك لوزير الجيش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولمستويات عسكرية وسياسية أخرى.

وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة دامت 50 يوماً، ما بين 8 يوليو و26 من أغسطس 2014، تسببت باستشهاد 2322 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.